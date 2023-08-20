انطلاق مهرجان انتقال شعلة أسبوع شباب الجامعات في جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، بدء مهرجان انتقال "شعله أسبوع شباب الجامعات" والذي تستضيفه جامعة حلوان سبتمبر ٢٠٢٣.

ويهدف المهرجان إلى انتقال شعلة الأسبوع والترويج له وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركه فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وتنتقل شعلة أسبوع شباب الجامعات في ثلاث مسارات بالجامعات المصرية يبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعه المنيا، ثم من جامعة الزقازيق ثم جامعة قناة السويس إلى جامعه القاهرة، ثم من جامعة المنوفية إلى جامعة المنصورة ثم إلى جامعة كفر الشيخ ومنها إلى جامعة حلوان.

وتنطلق شعله الأسبوع إلى الجامعات يوم ٢٣ أغسطس في جامعة أسيوط، يوم ٢٤ أغسطس في جامعة المنيا، يوم ٢٨ أغسطس في جامعة الزقازيق، ويوم ٢٩ أغسطس في جامعة قناة السويس، ويوم ٤ سبتمبر في جامعة القاهرة، ويوم ٥ سبتمبر في جامعة المنوفية وجامعة المنصورة، ويوم ٦ سبتمبر في جامعه كفرالشيخ.

ويتضمن مهرجان انتقال الشعلة عددًا من الفعاليات والأنشطة بما في ذلك عرض شعله الاسبوع في مختلف الجامعات التي استضافت الأسبوع من قبل، واستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات مع اظهار كل جامعة الهويه الخاصه بها، وعند التركيب بالشعلة يحمل الشعلة داخل الجامعات أحد أعضاء هيئه التدريس من خريجي جامعة حلوان.

استضافة مهرجان انتقال الشعلة في جامعة حلوان

وتستضيف كليات جامعة حلوان مهرجان انتقال الشعله التي تنتقل صباح يوم الاثنين ٢١ أغسطس من أمام مبنى رئاسة الجامعة إلى كليات الجامعة و الاثنين ٢١ أغسطس في كليات الطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي وكليه الحقوق والتربية، ويوم الثلاثاء ٢٢ اغسطس بكليه التمريض والعلوم والتجارة والآداب، ويوم الاحد ٢٧ اغسطس بكليات الفنون الجميله والتربيه الموسيقيه والتربيه الفنيه، ويوم الاربعاء ٣٠ اغسطس في كليات الصيدلة وهندسه حلوان، والخميس ٣١ اغسطس بكليات التربيه الرياضية بنات والسياحه والفنادق والاقتصاد المنزلي، والاحد ٣ سبتمبر بكليات التكنولوجيا والتعليم وهندسه المطرية، و ٤ سبتمبر بكليات الفنون التطبيقية والتربيه الرياضيه بنين، والختام في ٥ سبتمبر كلية الخدمة الإجتماعية.

وتقام فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر في جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

