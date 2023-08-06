معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة الفيوم تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الأولى

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة الفيوم، طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية اعتباراً من السبت 5 أغسطس، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ياسر مجدي حتاته، أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولليوم الثاني على التوالي تستقبل المعامل طلاب المرحلة الأولى، بداية من يوم السبت 5 وحتى الأربعاء 9 أغسطس، موكدًا حرص جامعة الفيوم على توفير كل سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور لتيسير أعمال التسجيل، حيث تم تجهيز قاعات انتظار ملحقة بالمعامل مخصصة للطلاب وأولياء الأمور لمنع التكدس والتزاحم داخل المعامل، كما يتواجد بالمعامل فرق دعم فني على أعلى مستوى من الكفاءة، سواء من أعضاء هيئة التدريس، وأخصائي شئون التعليم والطلاب والفنيين لتقديم الدعم الفني اللازم، وأيضًا الإجابة على استفسارات للطلاب، مؤكدًا سيادته أن تلك الخدمات مجانية بالكامل.

خمس معامل

وأشار اللدكتور محمد فاروق الخبيري، أن جامعة الفيوم أعدت 5 معامل حاسب آلي، بإجمالي 113 جهاز حاسب آلي بكليات الزراعة والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة؛ حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة العلمية ٣٦٢ درجة فأكثر بنسبة ٨٨.٢٩ % فأكثر، والحد الأدنى للشعبة الهندسية ٣٤٢ درجة فأكثر بنسبة ٨٣.٤١ % فأكثر، والشعبة الأدبية ٢٨٩.٥ درجة فأكثر بنسبة ٧٠.٦١ % فأكثر.

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