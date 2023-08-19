أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر.. تعرف عليها

قائمة بالجامعات المعتمدة في مصر.. شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة بالجامعات المعتمدة في مصر، بهدف إرشاد أولياء الأمور والأبناء قبل التقديم في أي جامعة، لا تمنح شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات،اضافة الى إهدارالأموال ، والوقوع فريسة للكيانات الوهمية.

ومن ضمن القوائم التي نشرتها وزارة التعليم العالي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جامعات معتمدة بقوانين خاصة، وهي كما يلي:

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

جامعات معتمدة بقوانين خاصة

من أبرز الجامعات المعتمدة بقوانين خاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

جامعات باتفاقيات دولية

وتضم الجامعات ذات الاتفاقات الدولية (6) جامعات، على النحو التالي:

1- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

3- الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

4- جامعة اسلسكا.

5- جامعة برلين الألمانية بالجونة.

6- جامعة سنجور.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

جامعات باتفاقيات إطارية

1- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2- الجامعة العربية المفتوحة.

أفرع الجامعات الأجنبية

تم إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية وهي كما يلي:

1- مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

2- مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية.

3- مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4- مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).