إقبال طلاب المرحلة الأولى للتسجيل بمكتب التنسيق بجامعة المنصورة

شهدت جامعة المنصورة اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من طلاب تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك فى ثانى أيام المرحلة الأولى للتنسيق.



أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أنه تم عمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب، تخصيص لجنة من العاملين بمكتب التنسيق، والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها، استخدام معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، تم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعًا للازدحام والتكدس، و تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.



أشار الدكتور محمد عطية البيومى، إلى أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم و تجهيز عدد (5) معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر.



انطلقت أمس السبت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، إذْ تستمر تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.



لفت الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام إدارة شئون الطلاب بجامعة المنصورة، والمشرف على مكتب التنسيق، إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.



أوضح البيومى، الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهى الدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب وبعد ذلك يتم إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.