يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن إمكانية تحويل الطالب من كلية إلى أخرى، حيث يوجد عدد كبير من الطلاب قد يغيرون قرارهم بشأن اختيار الكلية، ويرغبون في التحويل إلى كلية أخرى.

وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب الذين وجههم مكتب تنسيق الكليات إلى بعض الكليات، التحويل من كلية إلى كلية أخرى بعد التنسيق وفقًا لقواعد وكيفية ووقت محدد.

ويستمر فتح باب التحويل من كلية إلى كلية أخرى مناظرة وغير مناظرة بعد التنسيق لمدة 48 ساعة فقط، ويتم قبول 10% فقط من نسبة المتقدمين، وفقًا للقدرة الاستيعابية لكل منها، وعلى الطالب كتابة 3 كليات هي الأقرب له.

شروط التحويل بين الكليات الجامعية

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.