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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

الجامعة البريطانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة 2023

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، فتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بكلياتها المختلفة.

إعلان تنسيق التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية  2023

توفير منح دراسية لطلاب الثانوية العامة في الجامعة البريطانية

وأوضحت الجامعة البريطانية أن الحد الأدنى للتقدم بكلياتها، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة، كما يلي: 78في المائة طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة 72  المائة، وكلية الهندسة 68 في المائة، وكلية هندسة الطاقة والبيئة 68 في المائة، وكلية علوم الحاسب 62 في المائة، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، كلية التمريض، الآداب والإنسانيات، الفنون والتصميم، الاتصال والإعلام، القانون 55 في المائة.

وأكدت الجامعة البريطانية ضرورة توافر عددًا من الشروط في الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

ويمكن التقدم للتسجيل بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.bue.edu.eg أو من خلال التقدم المباشر بمقر الجامعة بمدينة الشروق وسداد رسوم التسجيل المطلوبة، وأداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

كليات الجامعة البريطانية

وأشارت الجامعة البريطانية في مصر إلى أن الكليات المتاحة للعام الجامعي المقبل 2023/2024، هي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد وافق على قيام طلاب الثانوية العامة دفعتي 2022/2023، بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية.

جدير الذكر أن الجامعة البريطانية في مصر هي واحدة من أهم وكبرى الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق أفضل معايير التعليم البريطاني كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية ذات الشراكة، وهي (London South Bank University & Manchester Metropolitan University&Queen Margaret Universit)، والجامعة حاصلة على المركز والأول على مستوى الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتصنيف QS البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما احتلت الجامعة البريطانية المركز الأول في الفيزياء في مصر والثالثة في إفريقيا، وفقًا لتصنيف «شنغهاي».

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