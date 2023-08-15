تنسيق معاهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون لطلاب القسم العلمي

معاهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون، من أكثر الخيارات التي يلجأ إليها الطلاب حال عدم الوصول إلى الكلية ذاتها خلال تنسيق الثانوية الأزهرية

ونرصد لكم في سطور قليلة، معاهد معاونى القضاء بكليات الشريعة والقانون لجامعة الأزهر القسم العلمي على مستوي الجمهورية للطلاب.

معاهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة مصروفات للقسم الأدبي تقبل من 348 درجة انتظام

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بدمنهور مصروفات للقسم الأدبي تقبل من 355 درجة انتظام

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بطنطا مصروفات للقسم الأدبي تقبل من 344 درجة انتظام

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بأسيوط مصروفات للقسم الأدبي تقبل من 342 درجة انتظام

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف مصروفات للقسم الأدبي تقبل من 315 درجة انتظام

تنسيق كلية الشريعة والقانون لطلاب القسم الأدبي

الشريعة والقانون بالقاهرة مصروفات للقسم الأدبي تقبل من 450 درجة انتظام

الشريعة والقانون بالقاهرة للقسم الأدبي تقبل من 436 درجة انتظام

الشريعة والقانون بالقاهرة للقسم الأدبي تقبل من 390 درجة انتساب

الشريعة والقانون بطنطا للقسم الأدبي تقبل من 386 درجة انتظام

الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف للقسم الأدبي تقبل من 360 درجة انتظام

الشريعة والقانون بأسيوط للقسم الأدبي تقبل من 359 درجة انتظام

الشريعة والقانون بدمنهور للقسم الأدبي تقبل من 348 درجة انتظام

الشريعة والقانون بأسيوط للقسم الأدبي تقبل من 342 درجة انتساب

الشريعة والقانون بطنطا للقسم الأدبي تقبل من 315 درجة انتساب

تنسيق كليات اللغات والترجمة الأدبي بجامعة الأزهر 2022



اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بالقاهرة 524 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية بالقاهرة 490 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية بالقاهرة 414 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 402 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي اللغة الإنجليزية وأدابها بالقاهرة 392 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي تخصص عام بالقاهرة 373 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية لغات افريقية بالقاهرة 356 درجة انتظام

اللغات والترجمة بالقاهرة القسم الأدبي شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بالقاهرة 361 درجة انتظام