المدرسة الرياضية بنين بالفيوم تتأهل للمشاركة في البطولة العربية بعمان

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المدرسة الرياضية بنين) في بطولة الجمهورية تحت ١٨ سنة لألعاب القوى. وتأهل لاعبو المدرسة الرياضية بنين للمشاركة في بطولة الجمهورية تحت ١٨سنة لالعاب القوى والتأهل للبطولة العربية بعمان بعد حصولهم علي المركز الاول والميداليات الذهبية .

حقق لاعبو المدرسة الرياضية بنين , الطالب زياد شريف أنيس - مركز أول 10000م مشي فى زمن 46،45ق ,والطالب محمد فوزي - مركز أول 1500م فى زمن 2.،4ق والطالب يوسف بدر - مركز ثالث 800م فى زمن 2.،2ق .

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة لأبطال المدرسة الرياضية بنين ، وإدارة المدرسة وتوجية التربية الرياضية، ومدرب المدرسة الكابتن مصطفى المراكبي ، و رضا فاروق مدير المدرسة ، والدكتور محمد البشيهي موجه عام التربية الرياضية ، و هشام أبو عوف مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق المركز الأول و الثالث فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى.

مدارس الجودة بالفيوم

على جانب اخر كانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم قد اعلنت انه تم إعتماد 18 مدرسة جديدة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بقرارات أرقام 225 و226 و227 لسنة 2023م، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في العام الدراسي ,2022 _2023م.

والمدارس الصادر لها قرارات اعتماد فى إدارة شرق الفيوم التعليمية . رياض أطفال مدرسة محمود السيد الابتدائية - رياض أطفال مدرسة عبد الوالي معوض الابتدائية - مدرسة بحر يوسف الابتدائية - . رياض أطفال مدرسة الزهور.

وفى إدارة سنورس التعليمية - رياض أطفال مدرسة ترسا الجديدة. - رياض أطفال مدرسة بنات فيديمين للتعليم الاساسية- رياض أطفال مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات - مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات (المرحلة الاعدادية) -رياض أطفال مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي .

وفى إدارة يوسف الصديق التعليمية : رياض أطفال مدرسة بركة الابتدائية- رياض أطفال مدرسة جبل سعد الابتدائية.

وفى إدارة اطسا التعليمية- رياض أطفال مجمع قلمشاه الابتدائية. - رياض أطفال مدرسة السادات الابتدائية بقلمشاه وفى إدارة ابشواي التعليمية:- رياض أطفال مدرسة المحمدية الابتدائية - مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات المرحلة الاعدادية.

وفى إدارة طامية التعليمية - رياض أطفال مدرسة الجمهورية الإبتدائية. وفى إدارة غرب الفيوم -رياض أطفال مدرسة محي الدين ابو العز الابتدائية. - رياض أطفال مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية.

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