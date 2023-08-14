إزالة حالتين تعد علي أراضي زراعية وبناء مخالف بمدينة الفتح فى أسيوط

نفذت الوحدة المحلية بمدينة الفتح فى أسيوط عمليات إزالة لأشكال التعديات تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلي عطا احمد نائب رئيس المركز، وعمرو اسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، وخالد حجازي مدير الإزالات في المركز الفتح، ووليد محمد مشرف متابعة الفتح ومسؤول الإدارة الهندسية بالوحدة، تم تنفيذ حالتي إزالة تم تنفيذ إزالة سقف الدور الثاني العلوي بقرية الأطاولة داخل الحيز العمراني بدون ترخيص كما تم تنفيذ إزالة بناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنت في حوض سيد محمد بمساحة تقربياً 150 مترًا مربعًا في قرية عرب مطير. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

يأتي تنفيذ هذه الإجراءات في إطار الإلتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون في كل أشكال التعديات ومخالفة القوانين. وتعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المحلية للبناء والتخطيط العمراني. يهدف هذا العمل إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وضمان سلامة المواطنين والمسؤولية المجتمعية.

محلية مركز ومدينة الفتح ازالة حالتين تعدي علي اراضي زراعية وبناء مخالف

محلية مركز ومدينة الفتح ازالة حالتين تعدي علي اراضي زراعية وبناء مخالف

محلية مركز ومدينة الفتح ازالة حالتين تعدي علي اراضي زراعية وبناء مخالف

محلية مركز ومدينة الفتح ازالة حالتين تعدي علي اراضي زراعية وبناء مخالف

محلية مركز ومدينة الفتح ازالة حالتين تعدي علي اراضي زراعية وبناء مخالف

محلية مركز ومدينة الفتح ازالة حالتين تعدي علي اراضي زراعية وبناء مخالف