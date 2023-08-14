75% الحد الأدنى للتقديم بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

حدود التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية:

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 80 في المائة لكليات الطب، و78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و72 في المائة للصيدلة، و68 في المائة للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 77 في المائة لكلية الطب، و76 في المائة لطب الأسنان، و74 في المائة للعلاج الطبيعي، و71 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للهندسة، و61 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

أما جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في كليات الطب 75 في المائة، و74 في المائة لطب الأسنان، و72 في المائة للعلاج الطبيعي، و70 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للطب البيطري، و65 في المائة للهندسة، و60 في النائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

آلية التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية:

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف متحدث التعليم العالي أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات في الجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.



ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

