الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات لطلاب الثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث"جوجل"، عن الاوراق المطلوبة للتقديم للجامعات وذلك بعد إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الاولى من التسنيق أمس الاثنين، خلال المؤمر الصحفي الذي أجراه.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الاوراق المطلوبة للتقديم للجامعات في سطور:

طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني وذلك بعد ظهور النتيجة.

أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

استمارة 2 جند للذكور

6 صور حديثة 4، 6

صورة البطاقة الشخصية للطالب أو بطاقة ولي الامر

تقديم نموذج الكشف الطبي

إيصال دفع المصاريف.

الحد الادنى للقبول

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، و الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

عدد طلاب المرحلة الاولى

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

ومن المرتقب أن تبدأ مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق والتي بدأت اليوم، على أن سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معا في تنسيق الجامعات 2023، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

المرحلة الثانية للتنسيق

كما انطلقت المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة اليوم الاثنين ولمدة خمسة أيام ، حيث يبلغ عدد الطلاب المسموح لهم بتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 350 ألف طالب، ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 %.