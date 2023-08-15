تنسيق الجامعات الخاصة 2023 والحد الأدنى للقبول بها

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أمس، زادت معدلات البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة، نظرًا لأنها تتسم بانخفاض الحد الأدنى للقبول بها.

ووفقًا للدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، فإن اجتماع الدكتور أيمن عاشور مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية،أمس، انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

وتنشر "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في مصر وتنسيق القبول بها

الجامعات الخاصة

جامعة 6 أكتوبر

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر الدولية

الجامعة الألمانية

جامعة الأهرام الكندية

الجامعة البريطانية في مصر

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

جامعة فاروس

جامعة النهضة

جامعة المستقبل

جامعة المصرية الروسية

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

جامعة هليوبوليس

جامعة الجيزة الجديدة

جامعة دراية

جامعة بدر بالقاهرة

جامعة حورس

الجامعة المصرية الصينية

جامعة ميريت

جامعة سفنكس

جامعة السلام

جامعة بدر بأسيوط

جامعة الصالحية الجديدة

جامعة الحياة

جامعة مايو

جامعة سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش".

تنسيق الجامعات الخاصة

سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78 % و 76 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

فيما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76 % فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و73 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة حيث سجل 72 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و71 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية ، و70 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

فيما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى 68 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة.

وسجل الحد الأدنى للتقدم لكلية الهندسة 68 % للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و65 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة.