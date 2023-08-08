الأسهم السعودية تغلق منخفضًا عند مستوى 11244.27 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 11244.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية سينومي ريتيل، و الصناعات الكهربائية، وتكافل الراجحي، وملاذ للتأمين، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، والباحة، و جي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 8.94% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، ودار الأركان ، وشمس هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وبوبا العربية، ولوبريف، و اس تي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 104.01 نقاط ليقفل عند مستوى 23539.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على انخفاض بمقدار 117.51 نقطة، أي بنسبة بلغت 1.90 %، ليصل إلى مستوى 10686.30 نقطة .

وجرى خلال الجلسة تداول 124 مليونًا و531 ألفًا و618 سهمًا، بقيمة 392 مليونًا و692 ألفًا 729.935 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15669 صفقة في جميع القطاعات .

وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق .

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

مؤشرا البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام تعاملاته اليوم عند مستوى 1,975.59 بانخفاض قدره 0.63 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 765.79 بارتفاع قدره 0.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و875 ألفاً و394 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 564 ألفاً و828 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 62 صفقة.