البدء في أعمال تغطية المصرف الهندسي في أبشواي بالفيوم

تفقد المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، المصرف الهندسي بمدينة أبشواي، لمعاينة المنطقة المزمع تنفيذ أعمال التغطية بها، بطريق أبشواي زيد.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجاري تنفيذها وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صالح مدير عام إدارة الصرف بالفيوم، والمهندس خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية، ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال الخاصة بتغطية المصرف الهندسي بمدينة ابشواي ( طريق أبشواي- زيد )، وذلك بعد الحصول على الموافقة بتغطيته وإنهاء كافة الإجراءات القانونية وطرح الأعمال وترسيتها للبدء في تنفيذ أعمال التغطية بداية من غدا الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023م.

وكانت خطة التغطية قد قوبلت بالرفض لسنوات طويلة وفشل كافة المحاولات السابقة في الحصول على موافقة تغطية مصرف أبو جنشو والمصرف الهندسي، ولكن بعد عرض الأهمية القصوي والمطالب الملحة للمواطنين بتغطية كل من مصرف أبو جنشو والمصرف الهندسي بطريق أبشواي زيد، تمت الموافقة على البدء في أعمال تغطية المصرف، بعد انتهاء أعمال تغطية مصرف أبو جنشو وتحويله من احد أهم مسببات التلوث والأزمات المرورية بالمنطقة إلي شريان مروري هام وتحسين الشكل الحضاري والجمالي للمركز.

غدا.. بدأ أعمال تغطية المصرف الهندسي بمركز أبشواي

وصرح رئيس المركز انه سيتم البدء في أعمال تغطية المصرف الهندسي بابشواي غداً الأربعاء، وذلك لما يمثله من بعداً بيئياً لما يسببه المصرف من تلوث وإلقاء المخالفين القمامة به وتكرار إنسداده ومنعا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك لوقوعه داخل الكتلة السكنية ووجود عدد من المدارس والمساجد مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وكذلك يعتبر تغطية المصرف بمثابة فتح شريان مروري جديد بعد انتهاء أعمال التغطية وتوسعة الطريق حيث وجه رئيس المركز برفع وتجنيب أعمدة الإنارة توسعة للطريق، على غرار ما تم تنفيذه من أعمال تغطية مصرف أبو جنشو وتحويله من احد أهم مسببات التلوث والأزمات المرورية بالمنطقة إلي شريان مروري هام يساعد على تسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة، بالإضافة إلى الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمركز.