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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد حفل عمرو دياب في أبوظبي

عمرو دياب
عمرو دياب

حالة انتعاش فني يعيشها الهضبة عمرو دياب حاليًا بعد تألقه فى سلسلة حفلات ضخمة فى الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية، حيث يستعد عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا فى أبو ظبي يوم 9 شهر سبتمبر المقبل.

 

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب لجمهوره باقة لامعة من أغانيه القديمة والحديثة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن فى موسم الصيف.

عمرو دياب 

وكان طرح النجم عمرو دياب مؤخرًا أغنيته الجديد "والله أبدا"، وهي تجربة موسيقية وغنائية جديدة، وجريئة يخوضها لأول مرة، إذ يغني خلالها أبياتا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

 

أغنية "والله أبدا" تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة الى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور .

 

وكان تصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه أغنيته الجديدة «يا ليل» والتي تجمعه بابنه عبدالله دياب للمرة الأولى، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

عمرو دياب 

ظهور عبدالله عمرو دياب للمرة الأولى

ظهر عبدالله عمرو دياب في إعلان برفقة والده، وعلى عكس المتوقع، لم يغن عمرو دياب في الإعلان، بل ظهر رفقة ابنه عبدالله في مشاهد تمثيلية.

 

وفاجأ عمرو دياب ابنه بتسجيل أغنية تحمل مقطعا من صوته في الاستديو، بينما كان عبدالله يقضي إجازة في أحد الشواطئ. 

عمرو دياب 

وسجل عمرو دياب الأغنية خلال اتصاله بعبدالله الذي قطع المسافة من مكانه حتى الاستديو ليجد والده يبدأ في غناء مقطع بصوته في الأغنية.

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