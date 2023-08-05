نشرة أخبار التوك شو.. وفاة طلعت زكريا مقتولا وطلب عادل إمام من علاء مبارك

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



كشف النائب مصطفى بكري، تفاصيل أزمة المعلمين بسب الحمل والوزن الزائد، قائلا: "إن هناك كثيرون سعدوا بمبادرة تعيين 30 ألف معلم على مراحل محددة، ولكن الكثيرون تفاجئوا بأمر تلك المسألة المتعلقة بـ"الحمل والوزن الزائد".

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مصطفى بكري يهاجم قرار استبعاد المعلمين بسبب الحمل والوزن الزائد (فيديو)



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، طرق تشخيص غيبوبة السكر وطرق إسعافه.

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حسام موافي يكشف طرق تشخيص غيبوبة السكر (شاهد)



علق الإعلامي محمد الباز، على قرار استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من المرحلة الأولى لمسابقة الـ30 ألف معلم، قائلا: “ تمتع موظفي الدولة، بلياقة بدنية وحيوية، أمر كلنا نتمناه، لكن ليس كل الوظائف تتطلب أن تتوفر فيها هذه الشروط بنسبة 100%”.

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الباز يطالب بالتراجع عن قرار استبعاد المعلمين أصحاب الوزن الزائد.. "إهانة" (فيديو)





قال الإعلامي محمد الباز، إن مجموعة من المواطنين في الدنمارك يسمون أنفسهم الوطنيين الدنماركيين، أخذوا نسخًا من المصحف أحرقوها أمام سفارات مصر والسعودية والعراق وتركيا، وصرحوا أنهم سيحرقون المصحف في كل مكان في الدنمارك في تحدي وبجاحة وهمجية شديدة.

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محمد الباز يهاجم الغرب: حرق المصحف "بجاحة وهمجية"



أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، أن رأس الحسين وجسد السيدة زينب مدفونان في مصر، ليحسم الجدل الدائر حول هذا الأمر.

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أحمد عمر هاشم يحسم جدل دفن رأس الحسين وجسد السيدة زينب بمصر (فيديو)



علقت الطالبة ميار حمادة طاهر، الطالبة بمدرسة نجع حمادي،على حصولها على مجموع ٤,٥٪ بالثانوية العامة، قائلة: "مصدومة من النتيجة حقيقي، ودرجات ضعيفة جداً في الـ11 مادة".

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طالبة الـ 4.5% : مصدومة من النتيجة والجميع يشهد بتفوقي (فيديو)



أعربت الفنانة إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن استيائها الشديد من نشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

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فيديو بعنوان طلعت زكريا مات مقتولًا يقلب السوشيال وابنته تحذر: خط أحمر



كشف الدكتور محمود عبد العاطي الحاصل علي جائزة أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم، تفاصيل حصوله علي الجائزة العالمية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناأول تعليق للمصري صاحب جائزة أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم (فيديو)

قالت هند سعيد صالح إن والدها وعادل امام لم يكونا مجرد زملاء مهنة ولكنهم كانا صديقين خارج العمل، متابعة:"الزعيم تدخل وطلب من علاء مبارك علاج أبي علي نفقة الدولة".

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ابنة سعيد صالح تكشف سر طلب عادل إمام من علاء مبارك بشأن والدها (فيديو)



قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن مجموعة نبيل البرعي وأيمن الظواهري التي تكونت من مسجد أنصار السنة، كانت أول الجماعات الجهادية.

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نبيل نعيم يكشف تفاصيل مخطط قتل السادات على يد الإسلامبولي (فيديو)

