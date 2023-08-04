الباز يطالب بالتراجع عن قرار استبعاد المعلمين أصحاب الوزن الزائد.. "إهانة" (فيديو)

علق الإعلامي محمد الباز، على قرار استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من المرحلة الأولى لمسابقة الـ30 ألف معلم، قائلا: “ تمتع موظفي الدولة، بلياقة بدنية وحيوية، أمر كلنا نتمناه، لكن ليس كل الوظائف تتطلب أن تتوفر فيها هذه الشروط بنسبة 100%”.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،مساء اليوم الجمعة أن دوافع الدولة فيما تفعله، قد تكون نبيلة، وأنها تريد الموظفين أصحاء، لكن، رغم نبل مقاصده مآلاته على الأرض مؤذية، وهذا لا يرضى الرئيس ولا رئيس الوزراء.

وتابع محمد الباز: "هذا القرار لا يمكن يتحمل رضا حجازي مسئوليته بمفرده، واستبعاد مدرس كفء نجح في كل الاختبارات الرياضية والنفسية، والأمور المعرفية، لأن وزنه زائد، بمثابة إصدار حكم بالإعدام على أصحاب الوزن الزائد".

أطالب الدولة بالتراجع عن القرار

وأردف : "بصوت كل المدرسين الذين أهانهم الوزير، وأزعجهم، أطالب الدولة بالتراجع عن القرار، ونخلينا رفقاء ببعض، وبدلا من استبعادهم، نساعدهم ببرنامج لفقدان الوزن، لأنهم أيضًا يريدون أن يكون أصحاء، وقرار استبعادهم مؤذي جدًا، ويدمر حياتهم".