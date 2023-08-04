طالبة الـ 4.5% : مصدومة من النتيجة والجميع يشهد بتفوقي (فيديو)

علقت الطالبة ميار حمادة طاهر، الطالبة بمدرسة نجع حمادي،على حصولها على مجموع ٤,٥٪ بالثانوية العامة، قائلة: "مصدومة من النتيجة حقيقي، ودرجات ضعيفة جداً في الـ11 مادة".

وأضافت طالبة الـ 4.5%، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنها كانت من بين الطلاب المتفوقين منذ الصغر، والدليل على ذلك حصولها على نسب مرتفعة في الشهادة الإعدادية والمراحل الأولى من الثانوية العامة، معبرة: "المدرسين مصدومين من النتيجة ومش مصدقين إني أجيب النسبة دي".

وتابعت: "أخذت الدروس الخصوصية في كافة المواد المقررة، إضافة إلى الحرص على الاستماع للدروس المذاعة عبر القنوات الإلكترونية من خلال تطبيق اليوتيوب".

أنا متفوقة وكنت بذاكر كتير وحليت إمتحانات كتير مع المدرسين

وأردفت طالبة الـ 4.5%: " كنت بذاكر كتير وحليت إمتحانات كتير مع المدرسين وكنت متفوقة، لذا كنت على أتم استعداد نفسي وجسدي عند دخول الامتحانات، إضافة إلى أنني كنت راضية عن مستوى الامتحانات ماعدا الكيمياء"، مشيرة إلى أنها تقدمت اليوم بطلب تظلم في جميع المواد المقررة من أجل النظر في إجاباتها.

واختتمت طالبة الـ 4.5%: “كنت متوقعة أجيب 95% وأنا مراجعة مع المدرسين بعد فترة الإختبارات، ومكنتش مستوعبة النتيجة وكنت فاكرة أن هناك خطأ فى الموقع وجربت مواقع كثيرة وأتصدمنا، والمدرسين كلهم يشهدولي بالتفوق”.