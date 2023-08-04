أحمد عمر هاشم يحسم جدل دفن رأس الحسين وجسد السيدة زينب بمصر (فيديو)

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، أن رأس الحسين وجسد السيدة زينب مدفونان في مصر، ليحسم الجدل الدائر حول هذا الأمر.





وكشف أحمد عمر هاشم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، مساء اليوم عن معلومات جددية عن حياته الشخصية :" كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما،وأستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبوحنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.

و ألقى أحمد عمر هاشم أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء الحصري إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

ابن تيمية لُقب بشيخ الإسلام وهو من أكثر المدافعين عن الإسلام

وردا على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، بشأن إصداره عدد من الفتاوى التي تدعو إلى الإرهاب، معقبا: "ابن تيمية لُقب بشيخ الإسلام وهو من أكثر المدافعين عن الإسلام وإن كانت بعض فتاويه متشددة فهذا كان لصالح الإسلام.