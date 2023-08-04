مصطفى بكري يهاجم قرار استبعاد المعلمين بسبب الحمل والوزن الزائد (فيديو)

كشف النائب مصطفى بكري، تفاصيل أزمة المعلمين بسب الحمل والوزن الزائد، قائلا: "إن هناك كثيرون سعدوا بمبادرة تعيين 30 ألف معلم على مراحل محددة، وكان الظن أن المسائل التي ستكون متعلقة بالاختيار، متعلقة بالكفاءة والقدرة على أداء هذه الرسالة، ولكن الكثيرون تفاجئوا بأمر تلك المسألة المتعلقة بـ"الحمل والوزن الزائد".

وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الكلية الحربية أعفت فئة محددة من الاختبارات الرياضية، من الحوامل وغيرهم، معقبا: “مستغرب من هذا القرار، وأتمنى من الدكتور رضا حجازي، وهو شخصية محترمة جدا، ضرورة التراجع عن هذا القرار”.

ما علاقة زيادة الوزن بالعمل في المدارس؟

وتابع مصطفى بكري: “هذا القرار ظلم للناس، يعني إيه واحدة حامل؟، ما الحامل بكرا هتولد، والفرصة هتكون راحت منها، وما علاقة زيادة الوزن بالعمل في المدارس، ماهواش رايح ضابط أو غيره، ومن الممكن أن الإنسان يخس حتى، وتقدمت بطلب الإحاطة للجنة التعليم؛ على أمل ان يتراجع الوزير عن هذا الأمر”.