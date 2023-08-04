عاجل
أندرو تيت ينتصر في معركة الذكورية ويكسر قيود الإقامة الجبرية.. فيديو اقرأ غدا بالوفد.. البنوك تدرس طرح أوعية ادخارية وشهادات جديدة بعائد مرتفع
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصطفى بكري يهاجم قرار استبعاد المعلمين بسبب الحمل والوزن الزائد (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

كشف النائب مصطفى بكري، تفاصيل أزمة المعلمين بسب الحمل والوزن الزائد، قائلا: "إن هناك كثيرون سعدوا بمبادرة تعيين 30 ألف معلم على مراحل محددة، وكان الظن أن المسائل التي ستكون متعلقة بالاختيار، متعلقة بالكفاءة والقدرة على أداء هذه الرسالة، ولكن الكثيرون تفاجئوا بأمر تلك المسألة المتعلقة بـ"الحمل والوزن الزائد".

txt

مصطفى بكري: إبراهيم العرجاني له دور كبير في مكافحة الإرهاب بسيناء (فيديو)

 

وأضاف  مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الكلية الحربية أعفت فئة محددة من الاختبارات الرياضية، من الحوامل وغيرهم، معقبا: “مستغرب من هذا القرار، وأتمنى من الدكتور رضا حجازي، وهو شخصية محترمة جدا، ضرورة التراجع عن هذا القرار”.

ما علاقة زيادة الوزن بالعمل في المدارس؟

وتابع مصطفى بكري: “هذا القرار ظلم للناس، يعني إيه واحدة حامل؟، ما الحامل بكرا هتولد، والفرصة هتكون راحت منها، وما علاقة زيادة الوزن بالعمل في المدارس، ماهواش رايح ضابط أو غيره، ومن الممكن أن الإنسان يخس حتى، وتقدمت بطلب الإحاطة للجنة التعليم؛ على أمل ان يتراجع الوزير عن هذا الأمر”.

 

مواد متعلقة

مصطفى بكري: إبراهيم العرجاني له دور كبير في مكافحة الإرهاب بسيناء (فيديو)

وزير التعليم يكشف حقيقة الحاصلين على صفر في نتيجة الثانوية العامة