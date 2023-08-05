ابنة سعيد صالح تكشف سر طلب عادل إمام من علاء مبارك بشأن والدها (فيديو)

كشفت هند سعيد صالح، عن العلاقة الإنسانية بين والدها الراحل مع الفنان الكبير وعادل إمام، معلقة:" العلاقة الإنسانية بين سعيد صالح وعادل إمام لم تتأثر خلال فترة عملهما معا في المجال الفني".

سعيد صالح وعادل امام لم يكونا مجرد زملاء مهنة

وأضافت هند سعيد صالح ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة المحور مساء اليوم :" سعيد صالح وعادل امام لم يكونا مجرد زملاء مهنة ولكنهم كانا صديقين خارج العمل، متابعة:"الزعيم تدخل وطلب من علاء مبارك علاج أبي علي نفقة الدولة".

وتابعت:""سعيد صالح لم يشغل باله بأجر أو التربع علي النجومية طوال الوقت، بل كان يأخذ التمثيل كمتعة بعيدا عن فكرة النظر للبطولة وترتيب الأسماء".