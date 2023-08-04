فيديو بعنوان طلعت زكريا مات مقتولًا يقلب السوشيال وابنته تحذر: خط أحمر

أعربت الفنانة إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن استيائها الشديد من نشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

ووصفت الفيديو في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بـ “منتهى قلة الأدب والوقاحة والعبث”، مردفة: "الكلام اللي في الفيديو مش مستوعباه طلعت زكريا طول عمره سمعته كويسة وسيرته طيبة والناس دائما بتفتكره بالخير".

وأعلنت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت، لمقاضاة أدمن الصفحة، الذي علل ارتكاب جريمته بأنه يريد أن يتذكره الجمهور بالدعاء، مضيفة: "طلعت زكريا خط أحمر سيبوا الراجل ميت في حاله وعند ربنا".