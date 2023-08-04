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الجمعة 04 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حسام موافي يكشف طرق تشخيص غيبوبة السكر (شاهد)

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي استاذ الحالات الحرجة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، طرق تشخيص غيبوبة السكر وطرق إسعافه.

 

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وقال "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن طريقة معرفة الغيبوبة تتمثل أبرزها في قرص الأذنين أو وضع علم بين إصبعين للمريض، فإذا شعر فكان نائما وإن لم يشعر أصبح في غيبوبة.

 

وأشار إلى أن كل أعضاء الجسد تتسبب في الغيبوبة علاوة على ضربات الشمس والانتحار ونقص الحرارة، والسكر الأشهر بين الغيبوبات والتي تتنوع كثيرا .

 

وواصل موافي أن أن نقص السكر قد يؤدي لغيبوبة السكر، من خلال تناول علاج الأنسولين بنسب علية وغير ملائمة للجسم، مستطردا: قد يكون المريض غير مصاب بالسكر وأصيب بغيبوبة نقص السكر في الدم.

وأوضح :" تعليق الجلوكوز أول خطوة في علاج مريض غيبوبة السكر ثم أخذ عينة من الدم لتحليلها، وهذا يأتي مرة واحدة بشكل مفاجئ، لافتا إلى ان أن الغيبوبة نوع من النوم ولا يتأثر فيها بالألم والوجع.

 

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