نشرة أخبار التوك شو.. مطالبة لمصطفى مدبولي بالتنحي و موظة تويتر تقضح إيلون ماسك

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كشف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، الجاري تنفيذه بعدد من المدن الجديدة، والذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل،

موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين

قال مصطفى بكري أنه يجب مراعاة شعور المصريين والحفاظ على السلم المجتمعي، لذا يجب وقف "استفزاز" رواد الساحل الشمالي، وما يحدث من نشر فيديوهات أو بوستات بشأن الأسعار داخل مدن الساحل، مثل هذه الأمور تستفز المصريين

مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب (فيديو)





تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ75، الذي كان مقررًا إقامته يوم 18 سبتمبر المقبل، بسبب إضراب الممثلين والكتاب في هوليوود، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

إضرابات هوليوود تؤجل حفل توزيع جوائز إيمي للعام المقبل



قال العميد علي زهران، الكاتب والمفكر الاستراتيجي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى كل معايير العصر والمتغيرات الدولية والاستراتيجيات التي تتناسب مع مفردات العصر.

مصر تعيش عصر النهضة الثالثة بفضل الرئيس السيسي (فيديو)



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،الأسباب الرئيسية التي تؤدي للإصابة بـ تورم القدمين، مشيرا إلى أنه من الأسباب الرئيسية للإصابة بـ تورم القدمين، عدم وجود مياه بالأنسجة الدموية التي تساعد على نقل مكونات الدم والجلوكوز داخل الوريد لباقي الجس

حسام موافي يكشف عن 5 أسباب لـ تورم القدمين (فيديو)



قال الإعلامي محمد الباز، إن الدكتور مصطفى مدبولي مقنع حسب شهادته كأستاذ جامعي وليس سياسيا، مستطردًا: "مصطفى مدبولي من أهم الأشخاص الذين يمكنهم تقديم عرض إعلامي ممتاز، وأتمنى أن يعود إلى مدرجات الجامعة تاركًا مهنة السياسة لمن يعمل فيها على أرض الواقع".

الباز يطالب مصطفى مدبولي بالتنحي عن منصبه.. لا يصلح للسياسة (فيديو)



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه، يتم دخول 60% منهم لموازنة الدولة، و الباقي من الصندوق يدخل في التشغيل بالقناة، منوها أن الهيئة لديها صلاحيات تدشين مشروعات وطنية متعددة.

أسامة ربيع: صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه (فيديو)

طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بوضع تدابير عقابية لمن يسئ للمقدسات الدينية، بعد واقعة حرق المصحف الشريف.

أحمد كريمة يعلق على إهانة المصحف: يحروقون أوراقًا وليس دستورًا

كشفت موظفة طُردت من "تويتر" على يد إيلون ماسك، مالك شركة تويتر الحالي، العديد من الأسرار الخاصة عن شخصية الملياردير الأشهر في العالم في الفترة الحالية.

موظفة "تويتر" المطرودة تكشف أسرار إيلون ماسك الشخصية .. ساحر (فيديو)

