أحمد كريمة يعلق على إهانة المصحف: يحروقون أوراقًا وليس دستورًا

طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بوضع تدابير عقابية لمن يسئ للمقدسات الدينية، بعد واقعة حرق المصحف الشريف.

وقال أحمد كريمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، مساء اليوم الجمعة، أن الله نبه في القرآن الكريم عن التصرفات المسيئة، التي تصدر من أشخاص لديهم حقد بقلوبهم، فالله قال "وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ".

من يقومون بحرق المصحف هم ضعاف النفوس

وتابع: “ في كل زمان يظهر ضعاف العقول، الذين لا يجدون ملجأ إلا إهانة الآخرين" مشددا على أن من يقومون بحرق المصحف هم ضعاف النفوس".



ولفت إلى أنه يجب التفرقة بين القرآن الكريم الذي هو كلام الله، والذي نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمصحف، وهو الأوراق التي بها القرآن الكريم.



وأشار أحمد كريمة إلى أن القرآن الكريم أوراق مقدسة لأنها تحتوي على كلام الله، ولكن اعتداء هؤلاء الجهلاء هم يحرقون أوراقا، لا يحرقون الدستور الإسلامي الذي نزل من عند الله.





