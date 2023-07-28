الباز يطالب مصطفى مدبولي بالتنحي عن منصبه.. لا يصلح للسياسة (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إنه سيكون من الصعب على الدولة المصرية إيقاف الكهرباء على الإطلاق؛ لأن المناطق الساحلية ليست خالية من السياح، ما يعني أن هذه المناطق ضرورية لضخ العملة الصعبة في خزينة مصر، وبالتالي فإن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى عودة العديد من السياح إلى وطنهم.

وقال الباز، إن تحديد مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مصر يعني فشل كاميرات المراقبة في الشوارع وفي المؤسسات المختلفة؛ لأن انقطاع التيار الكهربائي يعني احتمال كبير لخرق أمني.

وشدد على أنه ليس من الضروري تحديد موعد لانقطاع التيار الكهربائي من أجل تجنب المشاكل الأمنية والجريمة المرتبطة بفترة الإعلان، مردفًا: "مصطفى مدبولي مقنع من الدرجة الأولى كأستاذ جامعي وليس مسئولًا سياسيًا".

ونوه إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أستاذ جامعي ممتاز، وكل من درس في الجامعة يشهد على قوته العظيمة في التفسير والتبسيط.

وأضاف أن مصطفى مدبولي مقنع حسب شهادته كأستاذ جامعي وليس سياسيا، مستطردًا: "مصطفى مدبولي من أهم الأشخاص الذين يمكنهم تقديم عرض إعلامي ممتاز، وأتمنى أن يعود إلى مدرجات الجامعة تاركًا مهنة السياسة لمن يعمل فيها على أرض الواقع".