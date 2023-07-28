عاجل
موعد ومكان صلاة الجنازة على الأمير محمد بن سعود الكبير آل سعود
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الباز يطالب مصطفى مدبولي بالتنحي عن منصبه.. لا يصلح للسياسة (فيديو)

محمد الباز ومصطفى
محمد الباز ومصطفى مدبولي

قال الإعلامي محمد الباز، إنه سيكون من الصعب على الدولة المصرية إيقاف الكهرباء على الإطلاق؛ لأن المناطق الساحلية ليست خالية من السياح، ما يعني أن هذه المناطق ضرورية لضخ العملة الصعبة في خزينة مصر، وبالتالي فإن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى عودة العديد من السياح إلى وطنهم. 

وقال الباز، إن تحديد مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مصر يعني فشل كاميرات المراقبة في الشوارع وفي المؤسسات المختلفة؛ لأن انقطاع التيار الكهربائي يعني احتمال كبير لخرق أمني. 

txt

محمد الباز يطالب بعمل موظفي الحكومة طوال الأسبوع من البيت.. فيديو

txt

جنرال الأمن العام حسام الباز مديرا لأمن البحر الأحمر

txt

وفاة والد محمد الباز.. وصية مؤلمة ترغم الإعلامي على دخول القبر (فيديو)

وشدد على أنه ليس من الضروري تحديد موعد لانقطاع التيار الكهربائي من أجل تجنب المشاكل الأمنية والجريمة المرتبطة بفترة الإعلان، مردفًا: "مصطفى مدبولي مقنع من الدرجة الأولى كأستاذ جامعي وليس مسئولًا سياسيًا".

ونوه إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أستاذ جامعي ممتاز، وكل من درس في الجامعة يشهد على قوته العظيمة في التفسير والتبسيط.

وأضاف أن مصطفى مدبولي مقنع حسب شهادته كأستاذ جامعي وليس سياسيا، مستطردًا: "مصطفى مدبولي من أهم الأشخاص الذين يمكنهم تقديم عرض إعلامي ممتاز، وأتمنى أن يعود إلى مدرجات الجامعة تاركًا مهنة السياسة لمن يعمل فيها على أرض الواقع".

مواد متعلقة

خبراء اقتصاد وطاقة يكشفون تأثير قرارات رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء

خبير اقتصادى: "قرارات رئيس الوزراء تحتاج لتنفيذ فعلي من المواطنين والمؤسسات الحكومية"

السيسي يشارك في جنازة والدة مصطفى مدبولي (فيديو)

محافظ كفرالشيخ ينعي وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

موعد جنازة وعزاء والدة مصطفى مدبولي

وفاة والدة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الجريدة الورقية