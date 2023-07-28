أسامة ربيع: صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الرئيسية يمر بها 42 سفية وبعد إنشاء القناة الجديدة تجاوزت عدد السفن أكثر من 190 سفينة.

وأضاف ربيع خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق ، مساء اليوم:" زادت عوائد قناة السويس من 4 مليارات دولار، إلى 9 مليارات دولار عقب إنشاء القناة الجديدة، ليكون أعلى عائد للقناة حتى الآن.

إيرادات قناة السويس تضاعفت بسبب الخدمات المقدمة للسفن التي تمر من القناة

وتابع: "هذه الأرقام تضاعفات بسبب الخدمات المقدمة للسفن التي تمر من القناة، حيث التمويل وتخلص السفن من المخلفات من أبرز الخدمات المقدمة.

صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه

وأوضح أسامة ربيع أن صندوق قناة السويس يمتلك حاليا 100 مليار جنيه، يتم دخول 60% منهم لموازنة الدولة، و الباقي من الصندوق يدخل في التشغيل بالقناة، منوها أن الهيئة لديها صلاحيات تدشين مشروعات وطنية متعددة.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن قناة السويس قدمت خدمة الحجز المسبق في التحول الرقمي على موقع الهيئة، مشيدا بالجهد المبذول من قبل مرشدين وعمال وقاطرات في الهيئة، موجها المواطنين بضرورة الاطمئنان على القناة ومستقبلها.

أزمة واقعة جنوح إيفر جيفن كان متوقع أن تستمر 6 أشهر

وبشأن واقعة إيفر جيفن، أكد الفريق أسامة ربيع أنه كان متوقع أن تستمر أزمة الجنوح 6 أشهر، متسائلا: من أين تصرف مرتبات العمال في هذه الفترة؟، مشددا على أن الصندوق سيكون له قانون وتم مناقشته من قبل مجلس النواب.

ولفت إلى أنه تم إنشاء مركز لصيانة السفن التي تمر بقناة السويس، بجانب تقديم خدمات الإسعاف الفورية لمستقلي السفن، بالإضافة إلى تغيير الأطقم للسفن.

الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بسياحة اليخوت

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بسياحة اليخوت، لذا أمر بتطوير مارينا اليخوت، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص دخلت حيز عمل هيئة قناة السويس، والشراكة متاحة لجميع الشركات سواء الوطنية والعربية والأجنبية.