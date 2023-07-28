موظفة "تويتر" المطرودة تكشف أسرار إيلون ماسك الشخصية .. ساحر (فيديو)

كشفت موظفة طُردت من "تويتر" على يد إيلون ماسك، مالك شركة تويتر الحالي، العديد من الأسرار الخاصة عن شخصية الملياردير الأشهر في العالم في الفترة الحالية.

وتعتبر الموظفة بحسب تقرير لقضائية "العربية"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة "تويتر" والتي تم تحويل اسمها إلى "إكس"و تُدعى إستر كروفورد، الرئيس السابقة لتطوير المنتجات في تويتر، والتي أقيلت من عملها بجانب 200 شخص آخرين في فبراير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن كروفرد قررت كشف الكثير من الأسرار حول شخصية إيلون ماسك، حيث إنه وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كروفرد وصفت إيلون ماسك بأنه ساحر بشكل غريب ومضحك، وأنه يسرد نفس القصص والنكات مرارًا وتكرارًا، وأن شخصيته وسلوكه يمكن أن يتحول فجأة من متحمس إلى غاضب.

وأضافت موظفة تويتر، في تصريحاتها أنه كان من الصعب قراءة الحالة المزاجية لإيلون ماسك، ألا أن الناس كانوا يخافون عند دعوتهم إلى اجتماعات أو اضطرار مشاركة الأخبار السلبية معه، وليس هذا ما تم كشفه فحسب، ولكن الدائرة الداخلية كانت شديدة الحماس والتعصب في دعمها الثابت في كل ما يقوله ماسك خوفا منه.

إيلون ماسك شخص يبدو وحيدًا تمامًا لأن وقته وطاقته مكرسين تماما للعمل

ولفتت الموظفة السابقة لتويتر في تصريحات جريئة لها إلى أن إيلون ماسك شخص يبدو وحيدًا تمامًا لأن وقته وطاقته مكرسين تماما للعمل، وجرأته وشغفه وسرده للقصص جميعها أمور ملهمة، ولكن افتقاره للعملية والتعاطف أمر مؤلم.