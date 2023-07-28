مصر تعيش عصر النهضة الثالثة بفضل الرئيس السيسي (فيديو)

قال العميد علي زهران، الكاتب والمفكر الاستراتيجي: “إنّ 30 يونيو متصلة اتصالًا وثيقًا بثورة 23 يوليو؛ ما جعل مصر وطنًا قويًّا وفاعلًا بين قوى العالم”.

لفت زهران خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى كل معايير العصر والمتغيرات الدولية والاستراتيجيات التي تتناسب مع مفردات العصر.

نوه إلى أننا أطلقنا على من يقوم به الرئيس السيسي وتوجهاته “النهضة الثالثة” بعد عهد محمد علي وعبدالناصر، رغم اختلاف كل عصر وتوجهاته ومعايير العصر.

التحضر سمة الجمهورية الجديدة:

لفت إلى أن أهم سمات الجمهورية الجديدة التحضر وقوة الدولة والعمل والبناء المستقبلي وإدراك معادلة التوازن للقوى الدولية، علاوة على الحريات والاستقلالية والثبات على الهوية الوطنية والإقليمية.

بشأن الأزمة الاقتصادية، لفت إلى أن المواطن يعاني من أزمات ارتفاع السلع وهذا حقيقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم؛ متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

شدد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، على أن مصر تعيش حاليًّا عصر النهضة الثالثة على يد الرئيس السيسي بعد الأولى والثانية، اللذان دشنهما محمد علي باشا والزعيم جمال عبدالناصر.

أشار إلى أن هناك مشكلات في الحياة الحزبية في مصر، على الرغم من الحريات التي قدمتها القيادة السياسية للأحزاب في العمل، والرئيس السيسي يسعى إلى تمكين الشباب، وأي رئيس وطني يتولى القيادة في مصر.

أكد أن الرئيس السيسي يتعرض للهجمات من الداخل أو الخارج في محاولة منهم لإسقاط الدولة، وهناك حرب لإجهاض النهضة الثالثة وعلى المصريين مواجهتها، مؤكدًا أن هناك مخططًا قائم تسعى بعض الدول تطبيقه لسقوط مصر.

