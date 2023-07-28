كشف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، الجاري تنفيذه بعدد من المدن الجديدة، والذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

وأضاف، خلال حوار خاص مع الإعلامية منى العمدة، أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للوحدات، والخدمات مترادفات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكدًا أن وحدات الإسكان الاجتماعي شهدت طلبًا وإقبالًا كبيرًا على حجز الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وأفاد أن موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين سيكون شهر سبتمبر المقبل، وعن الفرق بين سكن لكل المصريين، والإسكان الاجتماعي، أشار إلى أن سكن لكل المصريين هو أشمل وأعم، وتم إطلاق البرنامج منذ عام 2020، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستيعاب كل شرائح الدخل؛ بحيث لا تقتصر على محدودي الدخل والوحدات بمساحة 90 مترًا.