عاجل
حفل روبي ورامي صبري .. سهرة غنائية في جدة الليلة 4 إصابات في انفجار بوسط مقاطعة روستوف الروسية (عاجل) "مُذنب" يتناول وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.. فيديو مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب.. فيديو موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين

عقارات سكن لكل المصريين
عقارات سكن لكل المصريين

 كشف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، الجاري تنفيذه بعدد من المدن الجديدة، والذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة.

 وأضاف، خلال حوار خاص مع الإعلامية منى العمدة، أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للوحدات، والخدمات مترادفات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكدًا أن وحدات الإسكان الاجتماعي شهدت طلبًا وإقبالًا كبيرًا على حجز الوحدات السكنية بمختلف أنواعها. 

txt

بيان مهم من الإسكان بشأن مبادرة سكن لكل المصريين في قنا الجديدة

txt

صندوق الإسكان يغلق باب تلقي تظلمات حاجزى سكن لكل المصريين 3

 وأفاد أن موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين سيكون شهر سبتمبر المقبل، وعن الفرق بين سكن لكل المصريين، والإسكان الاجتماعي، أشار إلى أن سكن لكل المصريين هو أشمل وأعم، وتم إطلاق البرنامج منذ عام 2020، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستيعاب كل شرائح الدخل؛ بحيث لا تقتصر على محدودي الدخل والوحدات بمساحة 90 مترًا.

 

 

مواد متعلقة

4 خطوات لتقديم تظلم على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 3

رابط تقديم تظلم على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 3

آخر موعد لتقديم تظلم على إعلان سكن لكل المصريين 3

رابط تقديم تظلم على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 3

أسباب الرفض التي يمكن تقديم التظلم عليها بشقق سكن لكل المصريين

الفرصة الأخيرة لقبول تظلمات شقق سكن لكل المصريين 3

الإسكان تزف بشرى سارة بشأن وحدات سكن لكل المصريين 4
الجريدة الورقية