حسام موافي يكشف عن 5 أسباب لـ تورم القدمين (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،الأسباب الرئيسية التي تؤدي للإصابة بـ تورم القدمين، مشيرا إلى أنه من الأسباب الرئيسية للإصابة بـ تورم القدمين، عدم وجود مياه بالأنسجة الدموية التي تساعد على نقل مكونات الدم والجلوكوز داخل الوريد لباقي الجسم.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن الأوعية اللمفاوية لها دور كبير في نقل الدم إلى القلب، موضحًا أن هبوط الجهة اليمنى للقلب من أعراض تورم القدمين التي تنتج عن ارتفاع الضغط الوريدي.

وأوضح حسام موافي، أن من ضمن أسباب تورم القدمين وجود مشكلة في الكبد أو الكلى،ونادرا ما يحدث تورم في القدمين بسبب نقص البروتين في الجسم.



وأشار موافي إلى أن تجلط الوريد يؤدي إلى تورم قدم واحدة فقط، كما أن انسداد الأوعية الليمفاوية يؤدي إلى تورم القدمين والإصابة بداء الفيل، مردفا: تحليل زلال البول من أهم الفحوصات لمعرفة أسباب تورم القدمين، مؤكدًا أن النسبة الطبيعية للزلال لدى الرجال «صفر»، ويجب ألا تزيد عند النساء أكثر من نصف جرام خلال الـ24 ساعة.

70% من الأمراض المناعية للكلى لا تشخص إلا بأخذ عينة

ولفت حسام موافي إلى أن 70% من الأمراض المناعية للكلى لا تشخص إلا بأخذ عينة من الكلى، موضحًا أن من بين التحاليل اللازم إجرائها لمعرفة أسباب تورم القدمين التالي: «إيكو، أو موجات صوتية على البطن، تحاليل الكبد، معرفة حجم الطحال، معرفة معدل زلال الدم في الجسم».