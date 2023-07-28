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الجمعة 28 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب.. فيديو

بكري يطالب رواد الساحل
بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن الاستفزاز

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة ربوع مصر التي تعود بالنفع على المجتمع، ولكن يجب على الحكومة والمؤسسات الدولة مساعدة الرئيس ومقاومة أي فساد مالي أو إداري في المجتمع.

وأضاف بكري، خلال تقديمه ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على الحكومة احتواء الشعب المصري، في ظل الظروف الحالية.

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ونوه إلى أنه يجب مراعاة شعور المصريين والحفاظ على السلم المجتمعي، لذا يجب وقف “استفزاز” رواد الساحل الشمالي، وما يحدث من نشر فيديوهات أو بوستات بشأن الأسعار داخل مدن الساحل، مثل هذه الأمور تستفز المصريين.

وأوضح مصطفى بكري، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا على أهمية السلم المجتمعي بين جميع الفئات.

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