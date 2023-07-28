مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة ربوع مصر التي تعود بالنفع على المجتمع، ولكن يجب على الحكومة والمؤسسات الدولة مساعدة الرئيس ومقاومة أي فساد مالي أو إداري في المجتمع.

وأضاف بكري، خلال تقديمه ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على الحكومة احتواء الشعب المصري، في ظل الظروف الحالية.

ونوه إلى أنه يجب مراعاة شعور المصريين والحفاظ على السلم المجتمعي، لذا يجب وقف “استفزاز” رواد الساحل الشمالي، وما يحدث من نشر فيديوهات أو بوستات بشأن الأسعار داخل مدن الساحل، مثل هذه الأمور تستفز المصريين.

وأوضح مصطفى بكري، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا على أهمية السلم المجتمعي بين جميع الفئات.