تباين أداء مؤشرات البورصة وسط مكاسب 4.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاثنين بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بعد عودة البورصة للعمل عقب انتهاء عطلات ذكرى ثورة يوليو.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 4.5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.185.8 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 17679نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.19%