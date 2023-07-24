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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يسافر لتنزانيا لحضور "قمة رأس المال البشري"

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا للمشاركة في "قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023"، والمقرر عقدها على مدار يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

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ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي في عدد من الجلسات العامة التي يتم عقدها خلال القمة. 

تفاصيل مشاركة وزير التربية والتعليم 

ويشارك وزير التربية والتعليم في جلسة نقاشية تحت عنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل.. ودور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة". 

ويستعرض وزير التربية والتعليم دور الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل. 

ويشارك وزير التربية والتعليم فى المجلس الوزارى العام: بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والانجازات والتحديات)".

وتستضيف تنزانيا خلال القمة تحت شعار "تسريع النمو الاقتصادي لأفريقيا: تعزيز إنتاجية الشباب من خلال تحسين التعلم والمهارات" قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية لتركيز الانتباه وجذب التزامات مالية وسياسية ملموسة، وإعطاء الأولوية للاستثمار في الأفراد كمحرك أساسي للإنتاجية والمرونة والنمو.

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