الدكتورة حنان يوسف عضو لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، في دورته الأولى مشاركة الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيس المؤسسة العربية للحوار، عضوًا بلجنة التحكيم الثلاثية لأفلام الطلبة، والمقرر أن تقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2023، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، كلمة الدكتورة حنان يوسف، والتي أعربت عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم بمسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان في دورته الأولى، بالإضافة إلى مشاركة طلابها بعرض أفلامهم المميزة، في برنامج خاص بعيدًا عن المسابقة الرسمية.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف، خلال لقائها مع السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، في إطار جولاته ضمن استعدادات انطلاق النسخة الأولى، أن اختيار المدينة الساحرة الغردقة لاستضافة مهرجان سينما الشباب والذي يعد نافذة وجسر ثقافة حقيقي يربط بين الأجيال المختلفة المهتمين بصناعة السينما في مصر والوطن العربي والعالم بأكمله، اختيار موفق.

وأشارت يوسف إلى مشاركة الأكاديمية البحرية من خلال عرض أفلام طلابها من أفلام وثائقية وقصيرة وطويلة وكذلك التنسيق بينها وبين الجامعات العربية الأخرى في هذا الشأن.

ووصفت المهرجان بأنه ساحة ثقافية مميزة لالتقاء الفكر والثقافة والسينما، لافتة إلى سحر السينما الخاص والتي تعتبر نافذة حقيقية لبناء ثقافة الإنسان.

من جانبه صرح الباسوسي، بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن أعضاء لجان تحكيم الأفلام الروائية الطويلة من المصرين والأجانب، وكذلك الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

ووعد الباسوسي، بالإعلان عن مفاجآت عدة خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم دورة مميزة لمهرجان سينما الشباب المقام بمدينة الغردقة.

وأضاف الباسوسي أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية كثيرة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها، ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستضافة الكثير من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات.

عن المهرجان ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تقام دورته الأولى في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.