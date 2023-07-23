مشروع الابتكار في الحرف التراثية ورشة عمل بمركز شباب نقادة بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا ، إدارة شباب نقادة، مركز شباب كوم الضبع مشروع الابتكار في الحرف التراثية، ضمن خطة نادي الفتاة بالمركز اليوم الأحد 23 يوليو 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و مصطفى حسين أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب وسلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.

كما نظم مركز شباب بلاد المال قبلي، مسابقة مهرجان رياضي طلائع، وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا علي أهمية هذه المشروعات وانها بتساعد علي تنمية مهارات الشباب وخلق جيل قوي.

وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز الشباب في جذب الشباب وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة.

وقال رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة علي أهمية الاشتراك في كل المجالات والأنشطة .

واوضح كرم عبدالرازق مدير مركز شباب بلاد المال قبلى، ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط الرياضي خلال الفترة الاولي، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأدارة شباب فرشوط، وبمقر مركز شباب العسيرات مشروع معسكر خدمة عامة بهدف نظافة المبنى الإدارى وصالات الألعاب الرياضية، بحضور عدد كبير من الاعضاء وقام المشاركين بعمل نظافة لغرف الإدارة والمكتبة وصالات الألعاب الرياضية ورى الأشجار المثمرة بالمركز.

وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومصطفى حسين أبوجيل مدير المديرية ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى وسامية ناروز شماس مديرة إدارة شباب فرشوط.