مرصد الأزهر: تنمية مهارات الشباب من أسرع السبل لمكافحة الإرهاب

أعلن رئيس مدينة دار السلام بتنزانيا، ألبرت تشالاميلا، عن مشاركة قرابة 1200 مندوب في اجتماع رؤساء الدول الإفريقية الذي يناقش الاستثمار في الموارد البشرية، في الفترة من 25 إلى 26 من يوليو الجاري.

وقال "تشالاميلا" إن المندوبين بمن فيهم رؤساء الدول، يمثلون أكثر من 30 دولة إفريقية، مضيفًا أن مدينة دار السلام مستعدة لاستقبال الضيوف الذين ستتاح لهم أيضًا فرصة لزيارة المعالم السياحية في تنزانيا.

ويعقد المؤتمر، الذي ينظم برعاية البنك الدولي، تحت عنوان "تسريع النمو الاقتصادي لإفريقيا: زيادة إنتاجية الشباب من خلال تحسين التدريب والمهارات".

مقاومة الفقر ويحسن المجالات الحياتية

ويرحب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمثل هذه الاجتماعات الدولية؛ إذ يرى أن عملية الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية مهارات الشباب وتدريبهم لهو من الأمور التي تساعد في القضاء على الإرهاب بل إنها من أسرع السبل لمكافحته لأن تحسين الموارد البشرية يعمل على مقاومة الفقر ويحسن المجالات الحياتية والمعيشية للفرد والمجتمع ككل، كما يعزز من روح الإخاء والتعاون بين أفراد الشعب الواحد، بل والشعوب الإفريقية المتجاورة، وهذا ما لا يرغب فيه التنظيمات الإرهابية والتي تنمو نبتتها الشيطانية في تربة من التعصب والفقر.