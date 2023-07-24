بوتين: الغرب استغل اتفاق الحبوب لإثراء شركاته

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتفاق الحبوب استخدم من قبل الغرب لإثراء الشركات الأميركية والأوروبية الكبيرة التي قامت بتصدير الحبوب من أوكرانيا وإعادة بيعها للدول الأخرى.

وأضاف بوتين في مقال نشره موقع الكرملين، اليوم الإثنين، أنه لم يعد هناك جدوى من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني، مشيرا إلى أن روسيا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية سواء على أساس تجاري أو على أساس مجاني.

وتوقع بوتين حصادا كبيرا للحبوب هذا العام، مشيرا إلى أنه رغم العقوبات ستواصل روسيا العمل بكل ما بوسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا.

وفي مقال نشره موقع الكرملين الإلكتروني، بعنوان روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل مزدهر، قال بوتين: "أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصا أننا نتوقع مجددا محصولا قياسيا هذا العام".

ومن المقرر أن تفتتح القمة الروسية الأفريقية، الخميس، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وأضاف بوتين رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى أفريقيا (...) سيتم توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية في أفريقيا.

وسبق لروسيا أن أعلنت انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجددا بحال تمت تلبية شروطها، خصوصا لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.

وأعربت روسيا، الجمعة، عن تفهمها قلق الدول الأفريقية في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل بالاتفاقية، متعهدة مواصلة تصدير هذه المواد الأساسية إلى الدول التي تحتاج إليها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في مؤتمر صحفي نتفهم القلق الذي يمكن لأصدقائنا الأفارقة أن يشعروا به، هو مفهوم وسيؤخذ في الاعتبار.

وشدد على أن الدول المحتاجة ستحصل على الحبوب عن طريق تواصلنا معها أو من خلال قمة روسيا- أفريقيا، مشيرا إلى العمل على تحديد مسارات لتسليم هذه المواد.