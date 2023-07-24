الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوظائف التعليمية السعودية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف سعودية
وظائف سعودية

الوظائف التعليمية السعودية.. تصدرت محرك البحث العالمي"جوجل"، خلال الايام القليلة الماضية، حيث تم الاعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة والتي تبلغ عددهم 11551 وظيفة، لشغل رتبة معلم ممارس للعمل بنظام التعاقد.

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التقديم على الوظائف التعليمية 


وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية لعام 1445 هجريًا رتبة معلم ممارس، عبر منصة جدارة، وذلك في الفترة من يوم 7 محرم 1445 والذي يوافق 25 يوليو 2023 بدايةً من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى يوم 12 محرم الموافق 30 يوليو الساعة الحادية عشر مساءً، أي أن فترة التقديم مستمرة طوال 6 أيام منذ بداية التقديم، حيث يكون التقديم متاح للجنسين في 47 إدارة تعليمية بالمملكة.


شروط التقديم


يجب أن يكون المعلم حاصل على شهادة جامعية في مجال التخصص التي سيتم التقديم عليه، والذي يشترط أن يكون من ضمن التخصصات المستهدفة. 
يجب أن يلتزم المعلم بالشروط الخاصة بمزاولة مهنة التعليم، وأن يحقق المعايير المهنية المطلوبة، وكذلك الالتزام بضوابط وشروط الوظيفة التعليمية.
معادلة الشهادة الجامعية التي حصل عليها المعلم من الخارج.


معايير التقديم 


 نسب متساوية لكل من المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة اختبار الرخصة المهنية العام، أي أن كل معيار منهم نسبته 20%.
تكون النسبة الأكبر لدرجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي وهى 40%.

التخصصات المطلوبة
 تخصصات اللغات وتتضمن اللغة الإنجليزية.
 تخصصات علمية وتتضمن الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء.
 تخصصات أخرى مثل الحاسب الألي والإدارة.

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