مدير بالبريد يتخلص من حياته داخل مكتبه

تخلص مدير العلاقات الخارجية في البريد المصري، من حياته؛ عن طريق تناول كمية كبيرة من مادة سامة داخل مكتبه بالمعادي.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد حالة انتحار داخل شركة البريد أمام المعونة الأمريكية بمنطقة المعادي، وانتقلت رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين انتحار مدير عام العلاقات الخارجية بالبريد المصري "سامح. ع" نتيجة تناول حبوب غلة حفظ القمح للتخلص من حياته.

ونقلت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة.