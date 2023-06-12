رؤساء أندية الدورى الجماهيري تناقش وضع إستراتيجية للنهوض بها

عقد ظهر اليوم رؤوساء الأندية الجماهيرية بـ الدورى الممتاز اجتماعا عاجلا لمناقشة التحديات التي تواجه تلك الأندية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.



وضم الاجتماع كامل ابوعلى رئيس النادي المصري ، واللواء ابوبكر الحديدي رئيس النادي الإسماعيلي ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، والمستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان.

وقد اتفق المجتمعون

على عقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع القادم مع السيد النائب / أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لوضع استراتيجية للنهوض بهذه الأندية.

وزير الرياضة: مبادرة دعم الكرة المصرية تضع معايير اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل أكبر مبادرة لدعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، وأحمد حسن المتحدث الرسمي بإسم المبادرة.

تستهدف مبادرة دعم منظومة كرة القدم المصرية، توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير مهارات لاعبي منتخبات كرة القدم للناشئين؛ لإعداد أجيال قادرة على تقديم أداءً مشرفًا ببطولات الألعاب الأوليمبية في أعوام 2024، و 2028، و 2032، وبطولات كأس العالم لكرة القدم في أعوام 2026، و2030، و 2034.

وتتبنى المبادرة دعم ورعاية لاعبي منتخبات الناشئين تحت سن 14 سنة (مواليد 2009)، وتحت سن 15 سنة (مواليد 2008)، وتحت سن 16 سنة (مواليد 2007)، وتحت سن 18 (مواليد 2005)، كونهم نواة وركيزة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سوف يمثل مصر في البطولات العالمية الكبرى السابق ذكرها، كما سيمتد الدعم للمنتخبات المصعدة لتلك الفئات العمرية المعنية، طوال مدة المبادرة.

رابطة الأندية ترد على بيان فيفبرو

على جانب آخر أكد النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية المصرية ، أن التقرير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين (فيفبرو) مرفوض جملة وتفصيلاً موضحاً أن الرابطة ردت بشكل وافٍ في بيانها على كل هذه الإدعاءات.

وأوضح سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيكون الفيصل أمام هذه الإدعاءات من خلال التواصل مع هاني أبوريدة عضو الفيفا.