أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مزايا الدراسة في مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لمن يرغب في الالتحاق بها من خريجي الشهادة الإعدادية.

وأنشئت مدرسة فريش الدولية في محافظة الشرقية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة فريش اليكتريك ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتقع مدرسة فريش الدولية في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وتتخصص في مجال صناعة الاسطمبات.

ويدرس الطالب في مدرسة فريش الدولية لمدة ثلاثة سنوات بشكل نظري وعملي، تتخصص المواد النظرية في العلوم الأساسية والثقافية والفنية المرتبطة بمجال التخصص، بجانب التدريب العملي.

ويهدف إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية إلى تخريج دفعات كاملة مدربة على أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل وأحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الصناعي.

شروط التقديم في مدرسة فريش الدولية

١. أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

٢. ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

٣. ألا تقل الدرجة في اللغة الإنجليزية عن 48 درجة.

٤. التقديم متاح للبنين من جميع أنحاء الجمهورية.

مزايا مدرسة فريش الدولية

١. الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

٢. تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

٣. فرصة التعيين بشركة الشريك الصناعي بعد التخرج في مدرسة فريش الدولية.

٤. مكافآت مالية أثناء التدريب العملي لطلاب مدرسة فريش الدولية.

٥. توفير زي مدرسي وأتوبيسات لنقل طلاب مدارس فريش الدولية في أماكن التدريب.

٦. تمتاز الدراسة في مدرسة فريش الدولية بتوفير بيئة تكنولوجية بأحدث التقنيات العالمية.

٧. توفر مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

ووصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 52 مدرسة حتى الآن على مستوى الجمهورية.

وتعتمد المناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على 3 محاور أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

ويحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على عدة امتيازات، منها: الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.