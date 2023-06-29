ضبط صاحب مخبز حاز 3 ماكينات صرف و 700 بطاقة تموينية بغرض أثبات مبيعات وهميه

شن تموين الشرقية بإشراف فايزة عبد الرحمن، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حملة تموينية مكبرة بناءاً على المعلومات الواردة والتي تفيد قيام أحد أصحاب المخابز بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية وعدد من ماكينات صرف الخبز الخاصو ببعض المخابز البلدية بهدف قيامه بأثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلي، وبيع الدقيق بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

ترأس الحملة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وذلك برفقة عدد من مفتشي المديرية للمرور على مخابز قرية الجوسق ببلبيس، والعاشر من رمضان، لفحص بعض الشكاوي.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط صاحب مخبز وبحوزته 3 ماكينات صرف خبز تخص عدد 3 مخابز بناحية بلبيس و700 بطاقه تموينية داخل مستودع بوتاجاز، حيث كان يقوم باستخدام البطاقات على الماكينات، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها على ذمة المحضر المحرر بالواقعة، وجاري عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه.

وحررت الحملة عدد 27 محضر إثبات حالة ضد بعض المخابز ما بين تصرف ونقص وزن ومواصفات، وتحرير عدد 4 محاضر جنح مخالفة تعليمات ضد بعض أصحاب المخابز بناحية الجوسق ببلبيس، لقيامهم بالتشغيل قبل مواعيد العمل الرسمية.

يذكر أن مديرية التموين بالشرقية، ضبطت 7850 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ههيا، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت من تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي : تحرير المحضر رقم 9727 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على ( 190 ) علبة سجائر مجهولة المصدر معروضة للبيع داخل أحد المحلات بشارع الجمهورية دون الاعلان عن أسعار بيعها.

و تحرير المحضر رقم 9736 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ على 7660 علبة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية بشارع عمر بن عبد العزيز.