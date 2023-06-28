تفاصيل العثور على جثمان محاسب داخل شقته في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة "محاسب"، داخل شقته بدائرة قسم ثانِ أكتوبر في حالة تعفن.

تفاصيل العثور على جثة محاسب داخل شقته في أكتوبر

وقد أفادت التحريات، بأن الأهالي اشتموا رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بالعقار محل سكنهم، وبإبلاغ الشرطة ، واستأذن النيابة العامة للدخول عُثر على جثة عبدالله ربيع، 55 سنة، محاسب، وكان مسجى على ظهره أعلى السرير يرتدي ملابسه كاملة وفي حالة انتفاخ وتحلل رملي، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية على جسده.

وتبين من أقوال نجله، أن والده يقيم بالشقة وحده ولا يشبته في الوفاة جنائية، كما أظهرت المعاينة عدم وجود بعثرة بمحتويات المكان وعثر على المتعلقات الشخصية للمتوفى وتبين سلامة جميع نوافذ ومداخل مسكنه.

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة لشخص داخل شقته بمنطقة الطالبية في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل العثور على جثة متحللة لشخص داخل شقته بالطالبية

والبداية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، في القبض على شخصين لقيامهما بتصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة درون بمنطقة الواحات البحرية.

وكان البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مركز شرطة الواحات البحرية يفيد بقيام شخصين بتصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة درون بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكنت إدارة المباحث من ضبطهما ؛ أثناء استقلالهما سيارة لاند كروزر وبحيازتهما طائرة درون، وتم اقتيادهما إلى ديوان المركز ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.