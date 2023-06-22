اقتصاد محافظة الشرقية يمثل 5 % لمصر و33 % من الناتج المحلي لإقليم قناة السويس

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس، لاستعراض ومناقشة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة، وتذليل كافة العقبات المعوقات أمام تنفيذها، للإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

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بدأ اللقاء بتأكيد محافظ الشرقية على أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن المحافظة تضم 13 مركز و 2 حي و 4 مدن ومدينتين صناعيتين، ويصل التعداد السكاني إلى 7.8 مليون نسمة، ويمثل إقتصاد محافظة الشرقية حوالى 33 %من الناتج المحلي الاجمالي لإقليم قناة السويس وحوالى 5 % لمصر.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن القاعدة الإقتصادية في محافظة الشرقية تعتمد على قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتي تمثل حوالي 67 %من إجمالي الناتج المحلي للمحافظة.

كما استعرض المحافظ أهم المؤشرات الديموجرافية للمحافظـة والتي تشمل الهرم السكاني والتعليم قبل الجامعي والجامعي والصحة، واستعرض مرجعية الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتي جاءت بناءاً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 ورؤية مصر 2030 ومؤشرات البنك الدولي للتنمية 2016 وتكليفات رئيس الوزراء سبتمبر 2018 وبرنامج عمل الحكومة 2016م .

واستعرض محافظ الشرقية المشروعـات القوميـة المنفذة من 1 / 9 / 2018 حتى 15 / 6 /2023 بإجمالي 727 مشروع بتكلفة مالية 13.1 مليار جنيه في قطاعات ( مياه الشرب – الصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الصحة – الطرق – الكباري – الاسكان – الكهرباء والطاقة – التموين – الشباب والرياضة – الطب البيطري )، مشيراً إلى تميز المحافظة في تخطيط وإدارة المشروعات، مما ساهم في فوز محافظة الشرقية في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي بنسبة تقييم 100 %.

وذكر محافظ الشرقية، بإنه تعزيزا لفاعلية الجهاز الإداري وتطوير الأداء الحكومـي؛ حرصت المحافظة على تطوير منظومة الأداء المؤسسي من خلال الحصول على شهادة الأيزو الدولية 9001 / 2015 و 18091/ 2019، فضلاً عن إنشاء مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية لتقديم الدورات التدريبية لأعضاء الجهاز التنفيذي وللطلبة والخريجين .

واستعرض الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمـة بمركز الحسينية لتطوير 41 قرية و 740 عزبة من خلال تنفيذ 949 مشروع في مختلف القطاعات، بالإضافة الى تبطين الترع بإجمالي 36 مشروع بنسبة 85 % وتوصيل الغاز الطبيعي والكباري والطرق المحلية والمجمعات الحكومية والزراعية والسكنية ووحدات الإطفاء والأسواق والكهرباء والإنارة ومكاتب البريد، مؤكدا أن نسبة التنفيذ الكلية بلغت 81 % .

واستعرض نائب المحافظ، موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة بلغ 106438متغير منهم 90532 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 100042 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.2% وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما استعرض نائب المحافظ موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة، وتمت الاشارة إلى أن اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 4241 طلب وتم انهاء 1004 طلب وإرسال 3564 طلب للجامعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

واستعرضت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، موقف التصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636 وعدد الطلبات المنتهية 18255 وبلغ عدد الطلبات غير المستوفاة من المواطنين 156109 طلب، وعدد الطلبات خارج نطاق التصالح 66438، وعدد الطلبات التي لم يتم التصالح عليها طبقاً للمادة 8 بلغ 23099 طلب، مشيرة إلى أنه تم استلام 117طلب بيان رخص وجاري مراجعتهم والانتهاء منهم.

وتقديراً لزيارة لجنة إدارة التنمية المحلية لمحافظة الشرقية أهدى المحافظ شعار المحافظة لرئيس وأعضاء اللجنة متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصرنا الغالية.