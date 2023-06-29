إزالة محاولات البناء بدون ترخيص خلال فترة العطلات الرسمية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص، مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال المحافظ، لن اسمح بأي تراخي أو تقصير في تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لمحاولات البناء المخالف، وسيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 40 متر، وبالوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم ازالة غرفتين بالطوب الابيض الدبش علي مساحة170 متر ، كما تم إزالة غرفة على مساحة 60 متر، وتمت الإزالة كليا على سطح الأرض و تسليم الأرض للجمعية الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني هلال، لإزالة تعدى على أرض زراعية، وتم رد الشئ لاصله، والتنبيه على المواطنة بعدم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالزوامل بالتصدي لحالتين إزالة، عبارة عن مبنى من الدبش الابيض على مساحة ٩٠ متر بعزبة أبو سليم التابعة لقرية منية سلمنت، وتمت الازالة بالكامل، وإزالة مبنى من الدبش الأبيض على مساحة ١١٠ متر بعزبة نمرة واحد التابعة لقرية ببساتين الإسماعيلية، وتمت الازالة بالكامل واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد من ازالة مبنى بالدبش الأبيض على مساحة 100م بناحيه السعدية بالوحده المحلية بالعباسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.