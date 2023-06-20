نشر امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2023 على تليجرام

نشرت مجموعات الغش المعروفة بشاومينج على تطبيق التيلجرام صورًا لامتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان بنحو نصف ساعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة على الصفحات والمجموعات، في محاولة للإجابة على الأسئلة.

وتتحقق غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم من صحة امتحان اللغة الألمانية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المتسبب في النشر.

منع الغش في امتحانات الثانوية العامة

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق إجراءات منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات لمنع الغش الإلكتروني، موجها بالتفتيش الدقيق للطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن حالات الغش الإلكترونى التى تم ضبطها في امتحانات الثانوية العامة تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفوري معها.

أداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 2023

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في المواد الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية.

وتضم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالًا بـ40 درجة موزعين على التالي: سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 34 درجة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة الأجنبية الثانية بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها دون الكتابة عليها.