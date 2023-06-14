تصحيح امتحانات المواد غير المضافة للثانوية العامة إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تصحيح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023

وتجرى عملية تصحيح امتحانات المواد غير المضافة للثانوية العامة بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري عن طريق ماكينات التصحيح لنماذج البابل شيت.

وتقتصر أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة على أسئلة موضوعية فقط ما يسهل من عملية التصحيح الإلكتروني التلقائي دون تدخل أي عنصر بشري.

وتصحح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة بشكل مركزي في مركز التقدير الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تصحيح امتحانات التربية الدينية والوطنية أمس الثلاثاء وارتفاع نسبة النجاح خلال الساعات الأولى.

وأوضحت المصادر أن تصحيح امتحانات الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة سيبدأ اليوم الأربعاء بشكل إلكتروني كامل في مركز التقدير الرئيسي.

امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية العامة

وبدأت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة صباح يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، في ألفين و98 لجنة امتحانية بكل قطاع.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين في امتحانات الثانوية العامة نحو 783 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2022-2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم الإثنين الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وامتحاني الاقتصاد والإحصاء يوم أمس الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.

وتمكن من أداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، يوم أمس الثلاثاء، نحو 688 ألفا و645 طالبًا وطالبة.

وتعد المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف إلى مجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تؤهل لتنسيق القبول بالجامعات.

ووُضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

ووزعت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة على أربعة نماذج “أ، ب، ج، د"، كل نموذج يحمل نفس الأسئلة باختلاف الترتيب على أن يختلف نموذج كل طالب عن زميله الجالس خلفه أو أمامه؛ لمواجهة الغش داخل اللجان.