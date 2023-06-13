محمد النني يزور قطاع الناشئين بالأهلي

قام محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني بزيارة إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، ملتقيًا مع مدربي القطاع وعدد من الناشئين.





وحرص النني في نهاية زيارته على التقاط عدد من الصور التذكارية رفقة مدربي ومشرفي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

اختبارات الأهلي ..

كان قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ، قد أعلن بالأمس فتح الباب أمام المتقدمين لاختبارات الناشئين الجدد من مواليد عام ٢٠٠٧ وحتى مواليد ٢٠١٨، بداية من يوم السبت الموافق ١٧ يونيو الجاري ، على أن يتم تقسيم المراحل العمرية على الأسابيع والأيام المقبلة.

وبدء صباح اليوم الثلاثاء ، النادي الأهلي ، في طرح استمارات اختبارات الناشئين أمام المواطنيين الراغبين، وبدأت عملية البيع في تمام العاشرة صباحًا.

وحسبما أعلنت إدارة الأهلي قدرت قيمة الاستمارة الواحدة ١٠٠ جنيه، على أن تتوافر الاستمارات يوميًا من تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حتى الجمعة المقبل، عبر المنافذ المعدة لها في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة وفروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.