ثلاثي المقاولون العرب يزين قائمة المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الأفريقية

أعلن اليوم البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفريق التي تضم 23 لاعبا التي يشارك بها في بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية التي تنطلق بالمغرب يوم 24 يونيو الحالي وهي المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

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شهدت القائمة انضمام ثلاثي المقاولون العرب محمد أحمد السيد (سيحا ) و أحمد فوزي و أحمد عاطف (قطة ) ضمن القائمه الأساسية للفريق و هو مايعكس اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن شوقي غريب بمنح الفرصة للعناصر الشابة في بناء فريق يستعيد أمجاد قلعة ذئاب الجبل .

أحمد عطية لاعب المقاولون العرب

و ظهر ثلاثي المقاولون العرب خاصة الثنائي أحمد عاطف و أحمد فوزي بصورة طيبة و متميزة في مسابقة الدوري الممتاز و حصل كلاهما على رجل المباراة في أكثر من مناسبة و هو الأمر الذي دفع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في اختيارهم لتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي .

أحمد فوزي لاعب المقاولون العرب

و منذ بداية اسناد المهمة للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب و هناك اتفاق مع إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح رئيس النادي و المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة و المشرف على الكرة على منح الفرصة للشباب و بناء فريق تكون قاعدته الشباب و عمل مزج بين عناصر الخبرة و الشباب و هو ماظهر عليه الفريق هذا الموسم محتلا المركز الخامس و أكثر فريق يضم عناصر شابة.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأولمبي البطولة في المغرب و هو حامل لقب البطولة السابقة و التي كان بطلها الكابتن شوقي غريب و جهازه المعاون و حقق مركز متميز بين الثمانية الكبار في أولمبياد طوكيو 2020.

و يتواجد المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم إلى جانبه منتخب مالي والنيجر والجابون حيث من المقرر أن يلعب مباراة ودية أمام غانا هذا الأسبوع قبل السفر للمغرب.

محمد سيحا لاعب المقاولون العرب

قائمة المنتخب

و تضم قائمة المنتخب 23 لاعبا هم، حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع

، أحمد فوزي ،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.